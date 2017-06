In juli drie weken geen treinen tussen Gouda en Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Drie weken lang rijden er geen treinen tussen Alphen aan den Rijn en Gouda. Van zaterdag 8 tot en met zondag 30 juli wordt er aan het spoor gewerkt.

Reizigers kunnen gebruik maken van NS-bussen tussen Alphen aan den Rijn, Boskoop, Waddinxveen, Waddinxveen-Noord en Gouda-Centraal.Tijdens het weekend van 8 en 10 juli zullen er ook geen treinen rijden tussen Bodegraven en Leiden Centraal. De NS zet dan ook bussen in om reizigers te vervoeren.Spoorbeheerder Prorail werkt gedurende drie weken aan onder meer de bouw van twee nieuwe NS-stations in Waddinxveen en Boskoop.Doel van de werkzaamheden is dat tussen Alphen aan den Rijn en Gouda meer treinen kunnen gaan rijden. Vanaf het najaar van 2017 zal er op het traject ieder kwartier een trein vertrekken.