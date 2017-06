Voormalig ADO-bestuurders over financiering Kanon: 'Een creatieve constructie, maar het mocht wel'

DEN HAAG - De constructie die ADO Den Haag in de zomer van 2013 heeft bedacht om de Ivoriaan Wilfried Kanon naar Den Haag te halen was 'een creatieve oplossing die door juristen is getoetst en werd goedgekeurd'. Dat zegt Henk Jagersma, toenmalig voorzitter van de Raad van Commissarissen, over de ophef die rond het contract van Wilfried Kanon is ontstaan.

Kanon moet als speler van buiten de Europese Unie een salaris van minimaal 400.000 euro krijgen, wat voor ADO Den Haag onbetaalbaar is.Aangezien de Ivoriaanse verdediger gezien wordt als een goede speler met doorverkooppotentie, bedenkt ADO een constructie waardoor het mogelijk is hem toch te contracteren tegen een salaris wat voor de Haagse club wel betaalbaar is. NRC berichtte afgelopen week dat ADO met deze 'constructie', dat door gespecialiseerde juristen een schijnconstructie wordt genoemd, de wet omzeilt. Door deze constructie vangt Kanon slechts een klein gedeelte van zijn forse salaris.‘Kanon is welkom, op voorwaarde dat zijn zaakwaarnemer een maandelijkse bijdrage betaalt voor zijn opleiding. In ruil krijgt hij 25 procent van de winst als Kanon wordt doorverkocht, wat zou kunnen oplopen tot een paar ton’, valt te lezen in het artikel.Volgens een berekening van NRC moet Kanon 22.000 euro netto per maand verdienen, maar ontvangt hij slechts 10.000 euro. De ontbrekende 12.000 euro worden door de reeds genoemde ‘constructie’ ingehouden van zijn salaris als ‘opleidingsvergoeding’.De krant schrijft dat deze methode mede op aandringen van Kanon is gerealiseerd. ‘De speler wil zo graag weg uit Roemenië, het land waar hij op dat moment speelt, dat hij bereid is de opleidingsvergoeding zelf te betalen.’Het UWV heeft inmiddels laten weten de zaak nader te bekijken. In een korte reactie aan Omroep West laten zij weten dat ze opnieuw toetsen of de werkvergunning destijds op juiste gronden is verstrekt. Daarbij gaat het UWV nogmaals documenten opvragen bij de Haagse voetbalclub.Afgaande op de verhalen van meerdere bestuursleden die Omroep West heeft gesproken is de zaak destijds getoetst en goedgekeurd door juristen. Een nieuw onderzoek door het UWV zal volgens hen niet veel aanhalen.Kanon heeft een aflopend contract bij ADO Den Haag. De club wil graag met hem verder, maar hikt weer tegen zijn minimale salaris van 400.000 euro aan.In januari 2019 wordt Kanon officieel ‘voetbal-Nederlander’, omdat hij dan vijf jaar in Nederland heeft gespeeld en een Nederlands paspoort kan aanvragen. Daarna is de Haagse club niet meer gebonden aan het wettig vastgestelde salaris.