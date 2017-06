Alphense Yvonne Snitjer vrijgelaten uit Libië

ALPHEN AAN DEN RIJN - De Alphense Yvonne Snitjer, die bijna drie weken heeft vastgezeten in Libië, heeft het land maandag verlaten. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd. De Libische autoriteiten hebben haar het land uitgezet.

De vrouw werd eind mei opgepakt . De Libische autoriteiten hebben het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag later gemeld dat ze was opgepakt omdat ze foto's en video's maakte in de buurt van schermutselingen. De vrouw woonde al enige tijd in Libië.Meer wil het departement niet zeggen, omwille van de privacy van de vrouw. Snitjer verkocht haar huis in Alphen een aantal jaar geleden om in Libië te gaan wonen. Ze heeft daar een educatiecentrum opgericht.