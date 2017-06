Sweetlake Springbreak afgeblazen na gesteggel over vergunning

ZOETERMEER - Het had een groot feest moeten worden bij de Zoetermeerse recreatieplas Noord-Aa, maar de organisatie van de Sweetlake Springbreak heeft besloten de stekker uit het evenement te trekken. En dat terwijl het feest zaterdag 17 juni al had moeten plaatsvinden. Volgens de gemeente is het terrein waar het feest zou moeten plaatsvinden niet geschikt voor grote feesten.

Flyboarden, beachvolleybal, beerpong, DJ's. Het evenement Sweetlake Springbreak had dé opening van het zomerseizoen moeten worden in Zoetermeer. Tegelijkertijd zou er geld worden ingezameld voor de Stichting Opkikker. Maar het feest, dat plaats had moeten vinden bij restaurant Happy Moose, is nog geen week voor aanvang afgeblazen.'Het is ontzettend jammer', laat Patrick Kortekaas maandag weten. Hij is een van leden van de Round Table 114 Zoetermeer, de organisatie van het evenement. 'We hadden een hoop sponsoren en het ging goed met de kaartverkoop. Helaas hebben we zondag deze keuze moeten maken.'Volgens een woordvoerder van de gemeente Zoetermeer had het evenement helemaal niet op de gekozen locatie kunnen plaatsvinden. 'Een van weigeringsgronden is dat het feest in strijd is met het bestemmingsplan', zegt een woordvoerder van de gemeente. De woordvoerder doelt daarmee op een parkeerplaats waar tijdens het feest gebruik van gemaakt zou worden. 'Daarmee heb je een evenement op openbare grond. Dat hadden ze vooraf moeten checken.'De organisatie liet eerder al weten dat bezoekers die een kaartje hadden gekocht hun geld terugkrijgen. Een reactie op de antwoorden van de gemeente kon de organisatie nog niet geven.