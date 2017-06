Vlaamse meesters naar Mauritshuis in Den Haag

Het Mauritshuis in Den Haag.

DEN HAAG - Het Mauritshuis in Den Haag staat vanaf deze zomer in het teken van Vlaamse kunst. Het museum krijgt werken in bruikleen van onder anderen Peter Paul Rubens en Rogier van der Weyden.





Er zijn drie verschillende 'Vlaamse' tentoonstellingen in het museum te zien. Het begint op 11 juli (tot 14 januari). Naast het schilderij 'Zoals de ouden zongen, zo piepen de jongen' van Jan Steen komt een schilderij te hangen van zijn Vlaamse collega Jacob Jordaens. 'Een mooie gelegenheid om deze twee vrolijke schilderijen eens met elkaar te vergelijken', aldus het Mauritshuis.



Vlaamse portretten



Van 7 september tot 14 januari zijn in het Haagse museum Vlaamse portretten tussen 1400 en 1700 te zien. 'Deze tentoonstelling springt eruit', zegt de woordvoerder. 'Het zijn 22 werken, portretten van edellieden en rijke burgers. We weten wie dat zijn, en het zijn leuke verhalen.'



De derde tentoonstelling is van 9 november tot 7 januari. Dan komt het schilderij Calvarieberg van Antonello da Messina naar het Mauritshuis. Deze Siciliaanse kunstenaar liet zich inspireren door Vlaamse tijdgenoten.





De kunstwerken worden geleend van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. Dat is tot 2019 gesloten vanwege een renovatie. 'Daarom kunnen we zoveel van ze lenen. Het zijn allemaal topstukken, heel bijzonder', zegt een woordvoerder.