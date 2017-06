Buurgemeenten Leiden kritisch over 'eigen bijdrage' aan ijsbaan

LEIDEN - De Leidse buurgemeenten staan niet te springen om mee te betalen aan een nieuwe schaatshal in Leiden. 'Je kan niet zomaar ineens een rekening neerleggen bij je buren. Zo gaat dat niet', zegt het Leiderdorpse VVD-raadslid Bart Hoenen.

De huidige schaatshal aan de Vondellaan in Leiden is aan het einde van zijn Latijn. Toch zette het stadsbestuur de plannen voor een nieuwe ijsbaan in de ijskast wegens geldgebrek. Hierop volgde een stroom van protest en kritiek . Wethouder Paul Dirkse komt daarom terug op zijn besluit. De gemeente investeert extra geld in de bouw van een ijshal . Voorwaarde is wel dat de omliggende gemeenten de rest van de financiering opbrengen.De nieuwe ijshal moet komen te staan langs De Vliet. Samen met een compleet nieuw zwembad De Vliet moet het een flinke impuls zijn voor Leiden als sportstad. Maar voorlopig is nog niet zover. 'Ik ben er zeker niet op tegen op regioniveau na te denken over sportvoorzieningen', zegt Hoenen. 'Maar je kan niet zomaar ineens een rekening neerleggen bij je buren. Zo gaat dat niet.'Ook andere politieke partijen in bijvoorbeeld Voorschoten en Oegstgeest zijn kritisch. Maar er zijn ook andere geluiden te horen. 'Het zou natuurlijk te gek zijn als Leiden alle rekeningen zelf moet betalen', zegt Eelke van den Ouweelen van Lokaal Oegstgeest. 'Wij maken gebruik van die ijsbaan en dat Leiden een compensatie verwacht lijkt me redelijk.'De ijsverenigingen zelf zijn blij dat er toch nog hoop is voor de nieuwe ijsbaan, maar houden er rekening mee dat er nog een lange weg te gaan is voordat het zover is.