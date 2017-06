Bergmans opvolger ontslagen raadsgriffier Westland

WESTLAND - De gemeenteraad van Westland heeft een nieuwe raadsgriffier gevonden. Funs Bergmans volgt Nico Broekema op. Bergmans is nu nog griffier in Papendrecht.

Bergmans treedt op 1 september in dienst bij de gemeente. Zijn voorganger Nico Broekema werd ontslagen omdat hij de geheimhouding had geschonden en privé-uitgaven op kosten van de gemeente had gedaan. Broekema is naar de rechter gestapt om zijn ontslag aan te vechten.De taak van een griffier is om ervoor te zorgen dat de raad zijn werk goed kan doen. Zo verstrekt de griffier informatie aan de leden van de gemeenteraad. Een griffier zit naast de burgemeester in de raadzaal en ondersteunt de burgemeester in zijn taak als voorzitter van de vergadering. Bovendien geeft de raadsgriffier leiding aan de afdeling griffie.