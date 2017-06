Terrasruzie Leiden: politie stelt onderzoek in

Politiewagens (Foto: John van der Tol)

LEIDEN - De politie onderzoekt een terrasruzie in de Leidse Merenwijk. De ruzie op het terras van snackbar De Koperwiek is door een omstander gefilmd en staat sinds maandag op Dumpert.nl. De video is inmiddels ruim 300.000 keer bekeken.





Volgens een woordvoerder van de politie is het filmpje eind mei opgenomen. Snackbar De Koperwiek kon niet reageren op het voorval.



