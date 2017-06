Demonstratie Malieveld: Chinezen voelen zich verdrietig en machteloos

DEN HAAG - Ze wonen en werken soms al twintig jaar in Nederland. Maar nog altijd komen ze niet aanmerking voor een Nederlands paspoort. Zo'n 200 Chinezen demonstreerden daarom maandag op het Haagse Malieveld voor het verkrijgen van het Nederlanderschap.

De emoties liepen tijdens de demonstratie soms hoog op. 'Ik heb mijn ouders nooit kunnen bezoeken toen ze ziek waren, kon niet bij hun begrafenis zijn, heb nooit hun graf kunnen bezoeken', zegt Chun Xian Chen, die met anderen de demonstratie organiseerde. Zij woont hier al 24 jaar met haar twee kinderen. Geen van hen drieën heeft een paspoort.Xiaowen Zhao is de zoon van Chun Xian. De meeste mensen zijn hier vooral voor de kinderen. Zij zijn hier geboren, maar krijgen geen paspoort. Dat zorgt voor veel ongemak, zegt Xiaowen Zhao. 'Het begint al op school; buitenlandse schoolreisjes, in het buitenland studeren of trouwen. Dat kan allemaal niet. Nederland voert een streng beleid.' De overheid geeft aan dat als iemand Nederlander wil worden, de overheid dat alleen kan en mag baseren op betrouwbare documenten. Zeker in deze tijden is dat moeilijk te versoepelen.De reden dat de groep hier geen paspoort kan krijgen is omdat er vanuit China vaak gebrekkige administratie wordt gevoerd waardoor de Chinezen met onvolledige documenten emigreren. Zij kunnen dus geen betrouwbare documenten aanleveren. Ze komen vaak uit afgelegen provincies, waar het niet gebruikelijk is om een geboorteakte op te halen of om je te laten registreren.Eerder schreef Chun Xian samen met lotgenoten een brief aan de kamer: 'We voelen ons machteloos en verdrietig. Nederland staat bekend om democratie en mensenrechten. Maar geef dan onze burgerrechten terug, zodat we onvoorwaardelijk Nederlander kunnen zijn.'