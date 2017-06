Acht Haagse partijen sluiten uniek pact: klimaat staat voortaan centraal

DEN HAAG - De stad Den Haag moet in de toekomst worden ingericht op de fietser, voetganger en het openbaar vervoer. Deze vormen van mobiliteit moeten voorrang krijgen op de auto. Verder moet al het gemeentelijk vastgoed snel klimaat-neutraal worden. Bovendien dienen de inwoners op tal van manieren te worden gestimuleerd om meer aan duurzaamheid te doen. En vegetarisch eten wordt gestimuleerd binnen de gemeente.

Dat staat in een voor de Haagse gemeenteraad uniek stuk dat is ondertekend door acht partijen die nu samen een ruime meerderheid hebben: D66, PvdA, Haagse Stadspartij, VVD, CDA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en ChristenUnie/SGP. Met dat ‘Haags klimaatpact’ willen ze de stad ‘Parijsproof’ te maken.Het stuk dat dinsdag officieel wordt gepresenteerd dient als inspiratie voor de verkiezingsprogramma’s voor de partijen en voor de coalitieonderhandelingen voor de coalitieperiode van 2018-2022, stellen ze zelf. De partijen hopen zo dat Den Haag een bijdrage kan leveren om ervoor te zorgen dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 1,5 graad, zoals in 2015 in Parijs door 174 landen werd afgesproken. Maar er staan ook maatregelen in die op kortere termijn kunnen worden ingevoerd.De partijen spreken zelf van een ‘unieke samenwerking’. Niet eerder zijn zoveel politieke partijen op hoofdlijnen het met elkaar eens geworden over hun inzet richting de verkiezingen en de periode daarna. In het pact staan tientallen punten om CO2-uitstoot in Den Haag te verminderen. Daarbij kijken de samenstellers niet alleen naar de gemeente. Zij wijzen erop dat het noodzakelijk is dat ook goed wordt samengewerkt met bewoners en organisaties is de stad. Want, stellen ze: om de doelstellingen van het akkoord van Parijs te halen 'zal er voor iedereen iets veranderen'.De basis van het pact is dat Den Haag ernaar streeft om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Daarnaast komen er heldere en meetbare tussendoelen waarop de gemeente permanent actie gaat ondernemen om ze te halen, is het voorstel. Ook dient klimaatbeleid een 'integraal onderdeel van het beleid’ te worden, waarvoor alle leden van het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk zijn.Wel komt er een wethouder ‘duurzaamheid en transitie’. Die moet erop toezien dat het onderwerp op alle beleidsterreinen de aandacht krijgt die het verdient en dat de raad en de stad over de voortgang worden geïnformeerd. Omdat duurzaamheid terugkomt op alle beleidsterreinen, worden Haagse ambtenaren continu bijgeschoold om kennis te hebben over de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.De gemeente, stellen de partijen, krijgt een voorbeeldfunctie. Dat betekent onder meer dat het stadhuis zo klimaatneutraal als mogelijk spullen gaat inkopen. Ook wordt duurzaamheid belangrijker bij gunningen en aanbestedingen. Indien nodig gaat de stad ook fossiele energiebedrijven in gesprek om hun activiteiten te verduurzamen. Datzelfde geldt voor organisaties die subsidie krijgen van de gemeente: zij worden erop aangesproken om hun best te doen om duurzaam te worden.Ander voorstellen zijn onder meer dat vanaf 2020 elk nieuw gebouw klimaatneutraal moet zijn en bestaande panden worden aangepakt. De partijen willen verder dat Hagenaars worden gestimuleerd om warmtepompen, zonnecollectoren en zonnepanelen te gaan gebruiken. Bovendien komt er veel meer groen in de stad en wordt steen in de openbare ruimte zoveel mogelijk verwijderd. En: vegetarisch eten wordt gestimuleerd en standaard geserveerd bij evenementen die de gemeente organiseert.Het Haagse Klimaatpact is ondertekend door Monique van der Bijl (VVD), Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP), Christine Teunissen (Partij voor de Dieren), Alphons Jacobs en Michel Rogier (CDA), Joeri Oudshoorn (Haagse Stadspartij), Arjen Kapteijns (GroenLinks), Dennis Groenewold en Anne Toeters (D66) en Lobke Zandstra (PvdA).