West Wekker: Terrasruzie in Leiden en haring onder de hamer

REGIO - Goedemorgen! Haringliefhebbers opgelet. De Hollandse Nieuwe is vanaf vandaag verkrijgbaar. Dit en meer lees je in de West Wekker van dinsdag 13 juni.

Het is ieder jaar weer de vraag. Wat levert het eerste vaatje haring op? De Hollandse Nieuwe wordt vandaag op de Scheveningse Visafslag geveild. En goed nieuws, hij schijnt weer goed en vet te zijn.ADO Den Haag start het nieuwe eredivisieseizoen met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Dat is te zien op het concept speelschema van de KNVB. Het eerste duel staat vrijdag 11 augustus gepland. De 'wedstrijd van het jaar' tegen Ajax staat voor zondag 17 september op de rol.De politie onderzoekt een terrasruzie in de Leidse Merenwijk. De ruzie op het terras van snackbar De Koperwiek is door een omstander gefilmd en staat sinds gisteren op Dumpert. De video is inmiddels ruim 300.000 keer bekeken.Het had een groot feest moeten worden bij de Zoetermeerse recreatieplas Noord-Aa, maar de organisatie van de Sweetlake Springbreak heeft besloten de stekker uit het evenement te trekken. Het weer : het blijft vandaag droog en de zon schijnt af en toe. Het wordt zo'n 19 graden.