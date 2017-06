Zoetermeer zoekt naar oplossing voor omstreden schoolpleinverbod

ZOETERMEER - Het omstreden speelverbod op het schoolplein van de Zoetermeerse basisschool De Hofvijver wordt mogelijk toch aangepast. Op verzoek van de gemeenteraad gaat verantwoordelijk wethouder Marc Rosier kijken of hij daar speelruimte voor heeft. Zo ja, dan wil hij namens de gemeente een bemiddelende rol spelen.

De Zoetermeerse gemeenteraad heeft het zichzelf niet makkelijk gemaakt. In 2016 heeft het unaniem ingestemd met het speelverbod op het schoolplein van De Hofvijver. Het is het gevolg van een rechterlijke uitspraak uit 2014 die is aangespannen door twee klagende buurtbewoners.Niet iedereen is het met dit verbod eens. Een kleine 600 boze ouders ondertekenden een petitie waarin de gemeenteraad wordt verzocht dat eerdere besluit aan te passen. Hierdoor zou het mogelijk moeten zijn dat de kinderen tot een bepaald tijdstip (bijvoorbeeld 20.00 uur) nog wel op het schoolplein kunnen spelen.Maandagavond leek een meerderheid van de raad daar wel oren naar te hebben. Wethouder Rosier gaat kijken wat er mogelijk is. Voor de zomervakantie moet er duidelijkheid komen of het speelverbod kan worden aangepast en of de gemeente Zoetermeer een bemiddelende rol kan spelen.Eerder liet de gemeente weten dat op termijn wel weer gewoon gespeeld kan worden op het schoolplein . Het plein wordt dan verplaatst naar een plek waar minder overlast is.