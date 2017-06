Eerste vaatje nieuwe haring onder de hamer op Scheveningen

DEN HAAG - Op Scheveningen gaat dinsdag weer het traditionele eerste vaatje Hollandse Nieuwe onder de hamer. De veiling luidt officieel het haringseizoen in. De opbrengst gaat dit jaar naar Make-A-Wish Nederland. Deze stichting vervult wensen van ernstig zieke kinderen.

De veiling is onderdeel van de jubilerende Vlaggetjesdag. Vlaggetjesdag werd in 1947 in het leven geroepen om de verkoop van haring te stimuleren. Op die dag werden vissersschepen met vlaggetjes versierd.Nu is de komst van de Hollandse Nieuwe de reden om het Scheveningse havengebied en de daar nog liggende schepen te versieren. Tegenwoordig komen er jaarlijks zo'n 200.000 mensen op de festiviteiten af.Vorig jaar leverde het eerste vaatje 90.000 euro op voor stichting Het Vergeten Kind. De Hollandse nieuwe ligt vanaf woensdag in de winkels.