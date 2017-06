Grote groei bierbrouwers; Den Haag heeft al tien brouwerijen

REGIO - Het aantal bierbrouwerijen in Nederland is de afgelopen tien jaar ruimschoots verviervoudigd. Dat komt vooral door een sterke groei van het aantal eenmanszaakjes, blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Den Haag telt inmiddels tien brouwerijen. Een voorbeeld van een brouwerij die de afgelopen jaren een enorme groei heeft doorgemaakt is Kompaan Bier in de Haagse Binckhorst . Dit jaar wonnen ze met hun brouwsel de titel van 'Beste bier van Nederland 2017'. De initiatiefnemers, twee jonge Hagenaars begonnen als kleine amateurs en hebben nu de op één na grootste brouwerij in Zuid-Holland. Op één staat Heineken in Zoeterwoude.Ons land telt dit jaar 370 bierbrouwerijen. Bij 270 van die bedrijven werkt slechts één persoon. In 2007 waren er nog negentig brouwerijen, waaronder veertig eenmansbedrijfjes. Noord-Holland spant de kroon met bijna een kwart van alle brouwerijen. Tien jaar geleden stonden de meeste nog in Limburg en Noord-Brabant.Dat komt doordat met name in Amsterdam meer mensen hun eigen bier zijn gaan brouwen en verkopen. In 2007 waren nog maar vijf brouwerijen gevestigd in de hoofdstad, inmiddels zijn dat er 45. Dat is bijna net zoveel als in de provincies Flevoland, Drenthe, Zeeland, Groningen en Friesland bij elkaar. Den Haag, Rotterdam en Utrecht volgen op gepaste afstand met elk tien brouwerijen.