Zingen voor je leven! Bijzonder koor zoekt zangers en zangeressen

Zingen voor je leven! Bijzonder koor zoekt zangers en zangeressen

DEN HAAG - Een koor voor mensen die geraakt zijn door kanker. Mensen die kanker hebben (gehad), nabestaanden... Dat klinkt beladen, maar dat is het zeker niet! Het koor 'Zingen voor je leven' is zeker ook een heel gezellig koor. En ze zoeken nieuwe leden!

Het koor oefent elke 2e en 4e vrijdag van de maand (en de 5e als die er is) in het Inloophuis aan de Mexicosingel in Den Haag. De muziek loopt uiteen van Queen tot mantra's. Vooraf en halverwege wordt er koffie gedronken en als er dan behoefte aan is (bijvoorbeeld als iemand net een uitslag van het ziekenhuis heeft gekregen) wordt er over de ziekte gepraat, maar vaak genoeg gaat het daar ook helemaal niet over. Extra aandacht is er voor de ademhaling door middel van oefeningen.



Houd jij van zingen en heb je te maken (gehad) met kanker? Dan is Zingen voor je leven naar jou op zoek! Meer informatie? Mail superdebby@omroepwest.nl !



Door: Redactie SuperDebby Correctie melden