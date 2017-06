Man ontsnapt net aan aanrijding, dader vlucht met hoge snelheid

De bestuurder van de Audi reed na de aanrijding door. (Foto: Facebook politie Leiden Zuid)

LEIDEN - In Leiden is een automobilist, die bijna een man aanreed en daarbij de auto van het slachtoffer beschadigde, er met hoge snelheid vandoor gegaan. Het gebeurde maandag op de Hoge Rijndijk in Leiden toen de man zijn auto geparkeerd had en uitstapte om wat spullen in te laden.

Om de spullen in te laden had de man het achterportier van zijn auto opengedaan. De man stond tussen het portier en de auto toen een andere auto - een Audi A3 of A4 - kwam aanrijden. Die raakte de openstaande deur en miste de man op een haar.



De bestuurder van deze auto gaf na de aanrijding gas bij en reed door richting de Kanaalweg.



'Klap moet opgemerkt zijn'



Volgens de politie moet de bestuurder van de Audi de klap opgemerkt hebben en moet de Audi ook schade hebben aan de rechtervoorkant en mogelijk de rechterzijkant.







