Westland wil miljoenen investeren in verkeersveiligheid en onderwijs

Foto: Archief

WESTLAND - De gemeente Westland wil het komende jaar 6,1 miljoen euro extra investeren in onder andere de verkeersveiligheid, het onderwijs en de ontwikkeling van het centrum in Naaldwijk. Dat valt te lezen in de voortgangsrapportage van het college van burgemeester en wethouders.





Verder wil Westland verschillende nieuwe scholen bouwen en huidige scholen uitbreiden. Begin februari kwam naar buiten dat het aantal Westlandse leerlingen dat zonder diploma van school gaat,



De gemeenteraad moet nog instemmen met de plannen.



LEES OOK: Belangrijke verkeersader in het Westland maandenlang dicht

Zo wordt er geld uitgetrokken voor het veiliger maken van de Kerkstraat in Kwintsheul , Opstalweg in Naaldwijk, Boerenlaan in ’s-Gravenzande en Kasteelweg in De Lier . Ook worden de N222 en N213 verbreed en de infrastructuur aan de noordoost kant van Westland verbeterd.Verder wil Westland verschillende nieuwe scholen bouwen en huidige scholen uitbreiden. Begin februari kwam naar buiten dat het aantal Westlandse leerlingen dat zonder diploma van school gaat, weer was gedaald . Ook wordt er meer aandacht besteed aan onderwijskundige vernieuwing. Wat deze vernieuwing precies inhoudt, is niet bekend gemaakt.De gemeenteraad moet nog instemmen met de plannen.

Door: Redactie Correctie melden