Werk je met baby's? Dan moet je gevaccineerd worden tegen kinkhoest

DEN HAAG - Iedereen die via zijn of haar werk in aanraking komt met kinderen tot een half jaar oud, moet van de eigen werkgever een prik tegen kinkhoest kunnen krijgen. Dat zegt de Gezondheidsraad uit Den Haag op de eigen website.

'Voor de eigen gezondheid van de werknemers is zo’n vaccinatie niet direct nodig, maar wel om de kwetsbare jonge kinderen te beschermen die aan hun professionele zorg zijn toevertrouwd', aldus de raad. De Gezondheids raad denkt aan werknemers in ziekenhuizen en de kraamzorg, maar ook aan mensen bij consultatiebureaus of in de kinderopvang.Gezonde volwassenen slaan zich meestal zonder al te veel problemen door kinkhoest heen, maar wie besmet is met de kinkhoestbacterie kan hoestend anderen besmetten. Vooral jonge kinderen kunnen daar erg ziek van worden, waarschuwt de raad.'De ernstigste vormen van kinkhoest, in uitzonderlijke gevallen zelfs leidend tot de dood, treden op bij de kinderen die nog niet of niet volledig door vaccinatie zijn beschermd. Dit geldt voor kinderen die nog geen drie doses vaccin hebben ontvangen.'