Wat gebeurt er met het hout van omgekapte bomen?

DEN HAAG - Het kappen van bomen komt nog wel eens voor. Soms leidt dit tot protest, zoals in de Laan van Meerdervoort in Den Haag. Soms leidt dit tot verdriet, zoals op de Veenkade. De politiek bemoeit zich ermee. Maar wat gebeurt er met het hout als de bomen eenmaal gekapt zijn?

Dat vroeg Joep zich ook af en hij meldde zich aan bij de rubriek Rake Vragen bij Omroep West. Ook wilde hij weten of het kappen van bomen winst oplevert of kostendekkend is. Nou dat is niet zo, vertelt een woordvoerder van de Haagse wethouder aan Omroep West. 'Gemiddeld bedraagt voor grote en kleine straatbomen de handelswaarde enkele tientallen euro's per stam. De opbrengst van het hout is veel lager dan de totale kosten voor het planten van nieuwe bomen.'Als de bomen gekapt zijn, wil de gemeente het hout hergebruiken. 'Het hout wordt bijvoorbeeld gebruikt voor verwerking in een spaanplaat, pallet of in de papierindustrie.'De woordvoerder benadrukt dat de gemeente nooit 'zomaar' bomen verwijdert. 'Het is soms onvermijdelijk vanwege de veiligheid, herinrichtingen of stedenbouwkundige ontwikkelingen. De meeste bomen worden in Den Haag pas gekapt als dit nodig is vanwege de veiligheid of ziekten zoals de iepenziekte. Als onderzoek heeft uitgewezen dat een boom in een onomkeerbare slechte conditie verkeert, ben je als boomeigenaar verplicht te handelen.'