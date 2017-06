Zakkenrollers slaan toe bij Hunkemöller in Zoetermeer

ZOETERMEER - Terwijl een vrouw iets afrekent bij een filiaal van Hunkemöller in Zoetermeer, staan twee andere vrouwen dicht bij haar in de buurt. In een onbewaakt ogenblik lukt het hen om een portemonnee en telefoon uit haar tas te stelen.

De vrouw is op vrijdag 24 maart in het filiaal aan de Promenade. Nadat ze heeft afgerekend, hangt ze haar tas met daarin de telefoon en portemonnee aan haar kinderwagen, die achter haar staat. Terwijl de caissière haar aankoop inpakt, wachten de twee dieven hun kans af.Ze staan dicht in de buurt van de vrouw en doen alsof ze producten bekijken. Als de kust veilig is, gaat één van de vrouwen met haar hand in de tas en ze haalt de spullen er uit. Meteen daarna lopen de twee de winkel uit. Ze zijn tijdens de diefstal duidelijk vastgelegd door de bewakingscamera’s.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem