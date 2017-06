Zes auto’s doelwit van inbrekers in Leidschendam

LEIDSCHENDAM - Een vervelende ontdekking voor de eigenaren van zes geparkeerde auto’s: de ruiten zijn ingegooid en er zijn spullen uit de auto gestolen. Dankzij een camera bij de parkeergarage aan de Overgoo in Leidschendam is er beeld van twee verdachten.

De mannen komen in de nacht van maandag 1 op dinsdag 2 mei rond 01.45 uur de parkeergarage binnen via de uitgang. Ze hebben allebei een grote houten balk bij zich. Ze lopen meerdere keren heen en weer langs de camera en vertrekken weer rond 02.10 uur.De volgende ochtend blijkt dat de ruiten van zes auto’s zijn ingeslagen. Er zijn spullen gestolen, waaronder een Apple Macbook, twee tennisrackets en een doos met tennisballen en een honkbalpak met handschoenen en sportschoenen. Ook zijn er verschillende onderdelen van de auto’s vernield.Omdat in de garage een houten balk is achtergebleven, denkt de politie dat de mannen die met de balken de garage in liepen, de vermoedelijke daders zijn. Het gaat om twee blanke mannen die niet al te oud zijn. De man die voorop loopt heeft een normaal postuur en kort donker haar. Hij draagt een donkere jas met daaronder vermoedelijk een licht shirt of trui met capuchon. Hij heeft een rugzak bij zich met meerdere gekleurde vakjes. Het lijkt er op dat hij laarzen draagt. Dader 2 heeft ook een normaal postuur. Hij draagt een donkere jas, een pet, lichtkleurige schoenen en hij heeft ook een rugzak bij zich.De twee zijn vermoedelijk gevlucht over de Overgoo, richting het fietspad naar de Oude Bleijk en vervolgens naar de Nieuwstraat. Het zou kunnen dat ze bekend zijn in die buurt. Mogelijk zijn ze zelf gewond geraakt bij het inslaan van de ruiten en is u dat opgevallen. Misschien weet u waar de buit nu is of herkent u de mannen van de bewakingsbeelden.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem