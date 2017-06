Duidelijk beeld van woningovervallers Fraeylemastraat Den Haag

DEN HAAG - Een 16-jarige jongen krijgt de schrik van zijn leven als er ineens een wildvreemde man in huis staat, terwijl hij alleen thuis is. De overvaller blijkt niet alleen te zijn en is erg gewelddadig. Dankzij een camera bij de voordeur is er duidelijk beeld van de twee verdachten. Eén van hen kijkt zelfs recht in de camera.

De jongen woont aan de Fraeylemastraat in de Haagse wijk Moerwijk. Op woensdag 17 mei om 09.00 uur ligt hij nog te slapen. De rest van het gezin is het huis al uit. Hij schrikt wakker omdat hij voetstappen hoort: er komt iemand de trap op. De jongen springt meteen uit bed en komt op de gang een wildvreemde man tegen.Het slachtoffer bedenkt zich geen moment en werkt de man naar beneden. Er ontstaat een worsteling waarbij hij op de grond valt. In eerste instantie verzet de 16-jarige jongen zich flink, maar hij wordt zo aangepakt en bedreigd, dat hij besluit om mee te werken. Hij moet in een kamer gaan zitten en zich rustig houden.De jongen hoort dat er een tweede man in huis is, maar die ziet hij niet. Na ongeveer een kwartier vertrekken de overvallers met onder andere geld en sieraden. Ze vertellen dat ze de 16-jarige jongen iets aan zullen doen als hij direct hulp zoekt. Daar moet hij nog een paar minuten mee wachten. Uiteindelijk waarschuwt hij de buren en wordt hij opgevangen.Omdat de woning is voorzien van een bewakingscamera, zijn er duidelijke beelden van de twee verdachten. Eerst verschijnt er een licht getinte man met een rode pet en een Adidas trainingspak. Hij weet op de een of andere manier de woning binnen te komen. Zijn handlanger komt aanlopen over de Fraeylemastraat. Hij is vrij dik en draagt een blauw trainingspak met capuchon van voetbalclub Manchester City.Tijdens de overval komt de man met de rode even naar buiten. Hij doet in eerste instantie zijn best om zijn gezicht te bedekken, maar kijkt even later recht in de camera. Hij is tussen de 20 en 25 jaar, zo’n 1.80 meter lan en hij heeft een licht baardje.De tweede overvaller is alleen nog te zien tijdens de vlucht. Hij heeft op dat moment een wit plastic tasje bij zich. Het is niet bekend op welke manier de twee uit de Fraeylemastraat zijn vertrokken. Meld u daarom als u iets heeft gezien van een mogelijke vlucht.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem