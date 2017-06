Aannemer vindt slang tussen bouwmaterialen

Archieffoto Omroep West

NOORDWIJK - Een medewerker van aannemersbedrijf Van Duin uit Noordwijk deed dinsdagochtend een wel heel bijzondere ontdekking. Hij vond tussen bouwmaterialen een slang. Het dier is meegenomen door de Dierenambulance uit Oegstgeest. Waar de slang vandaan is gekomen, is niet bekend.

'Mijn collega was gewoon bezig met zijn werk. Hij haalde wat latten weg en toen lag de slang er. Zo simpel is het', nuanceert een andere medewerker van het aannemersbedrijf het voorval.



'Mijn collega is ook niet zo bang aangelegd, dus schrok niet echt. Hij heeft het dier gevangen en in een lege emmer gedaan. Daar heeft hij folie omheen gedaan en toen de dierenambulance gebeld.'



Slangensoort



Om wat voor slangensoort het gaat, weet hij ook niet. Een belletje met de Dierenambulance Oegstgeest biedt ook geen soelaas. 'We weten het nog niet', vertelt een medewerkster.



'We hebben ons slangenboek erbij en onze stagiair is op internet aan het zoeken. En anders kunnen we nog altijd even bellen met PretMetRep. Zij zijn onze vraagbaak over reptielen.'



Slangenspecialist



De slang wordt later overgebracht naar Den Haag, waar de slangenspecialisten zijn gevestigd.



Door: Redactie Correctie melden