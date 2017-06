Man opgepakt voor vechtpartij bij snackbar Leiden

Archiefbeeld. (Foto: ANP)

LEIDEN - Een 40-jarige man uit Leiden is aangehouden in verband met een vechtpartij in Leiden op 22 mei. De knokpartij vond plaats voor de deur van een snackbar in winkelcentrum De Kopermolen. Een filmpje van de vechtpartij belandde maandag op internet waarna de politie de verdachte 's avonds aanhield.





Beide mannen zijn na de vechtpartij aangesproken

Op het filmpje is te zien dat een man en zijn hond op het terras worden bedreigd door een andere man met een afgebroken stuk glas in zijn hand. Op de grond van het terras liggen kapotte bierflesjes. Ook nadat de man en de hond weglopen, blijven de bedreigingen van de andere man doorgaan. Hij achtervolgt de man met de hond, pakt de hond vast en het lijkt zelfs even of hij het dier met het glas wil steken. Uiteindelijk weet de baas van de hond deze los te trekken en loopt hij weg.Beide mannen zijn na de vechtpartij aangesproken door de politie , maar ze wilden geen vervolg aan de zaak geven. De mannen zijn bekenden van elkaar. Nu is dus toch één van de vechtersbazen opgepakt. De man wordt verdacht van bedreiging en poging tot zware mishandeling. Hij zit nog vast.