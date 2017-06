Vuilniswagen dumpt brandende lading op straat

Brand in vuilniswagen - Foto: Regio 15

DEN HAAG - In een vuilniswagen aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag heeft brand gewoed. Het vuilnis is op straat gedumpt om te voorkomen dat de brand zich zou uitbreiden.

Het vuur werd rond 14.30 uur ontdekt in de wagen, die reed op dat moment ter hoogte van de Valkenboskade. De brandweer wist het vuur snel te blussen.