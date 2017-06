Verwarde man met 'bomkoffer' bij Amerikaanse ambassade vrijuit

REGIO - Een Delftenaar, die in december 2016 een koffertje bij het hek van de Amerikaanse ambassade in Den Haag achterliet, is door de rechtbank vrijgeproken van bedreiging. Door de plaatsing van het verdachte object ontstond veel commotie.

De 48-jarige man zette het koffertje bij het ambassadehek neer en riep iets naar de beveiligers voordat hij wegliep. Volgens de verdachte wilde hij alleen 'geheime informatie' delen met de toenmalig Amerikaanse president Barack Obama. De beveiligers moesten het koffertje doorspelen naar Obama. Uit angst voor een mogelijke bom werden de straten rondom de ambassade afgezet en was er veel onrust in de buurt.Uiteindelijk bleek er geen explosief of 'geheime informatie' in het koffertje te zitten, maar alleen onbeduidende spullen als een Jumbo-pas. De Delftenaar zegt in de rechtbank dat hij beslist niet wilde doen geloven dat het een 'bomkoffer' was. De verdachte is schizofreen, paranoïde en af en toe psychotisch.De verdachte werd twee weken na het incident aangehouden. Hij zou toen tegen de politie hebben toegegeven bewust te zijn geweest van mogelijke onrust door zijn actie. 'Maar dat was dus twee weken later', constateert de rechtbank, die niet bewezen acht dat de man zich ook tijdens het neerzetten van het koffertje daadwerkelijk bewust was van de dreiging.