FIOD doet inval bij vastgoedbedrijf in Den Haag

DEN HAAG - De FIOD, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Belastingdienst, heeft dinsdag een inval gedaan bij vastgoedbedrijf Urban Interest van Hagenaar Harry Hilders. Volgens persvoorlichter Marcel Scholtes van het Haagse vastgoedbedrijf is zowel Urban Interest als Hilders geen verdachte en ging het om faillissementsfraude van een andere partij, met wie het bedrijf heeft samengewerkt.

'Er is een inval geweest, omdat er sprake is van niet-ambtelijke corruptie in een faillissementsfraude. Er zijn dus geen ambtenaren bij betrokken', verduidelijkt de FIOD-woordvoerder. 'De verdere woordvoering over deze zaak ligt bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM).'Scholtes benadrukt dat Urban Interest geen verdachte is in de fraudezaak. 'De officier van justitie meldde dat ze op een aantal plaatsen zoekingen doet in het kader van faillissementsfraude. Ze hebben de gegevens ingezien en waren vrij snel klaar. En de officier benadrukte dat we geen verdachten zijn in deze zaak.'Wat de exacte relatie is tussen Urban Interest en de partij die verdacht wordt van faillissementsfraude, kon Scholtes vanwege het onderzoek niet zeggen. 'Het enige dat ik kan vertellen, is dat het een klant-opdrachtgever-relatie betreft. Er is dus geen bedrijf van ons failliet gegaan. Ter verduidelijking moet ik helaas doorverwijzen naar het OM.'Het OM was niet bereikbaar voor commentaar.