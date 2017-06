Protestmars tegen omstreden tram naar Scheveningen Haven

DEN HAAG - Als er een tram komt naar Scheveningen Haven, dan gaat die tram over de Westduinweg rijden. Dat heeft wethouder Tom de Bruijn (D66) aan de gemeenteraad laten weten. Haagse oppositiepartijen slijpen de messen want zij willen hoe dan ook geen tram over de al zwaarbelaste route. Een protestmars van Groep de Mos moet dit verzet kracht bij zetten. Reizigersorganisatie Rover is juist groot pleitbezorger van de route over de Westduinweg.

Omdat op het Norfolkterrein in de haven van Scheveningen zevenhonderd nieuwe woningen worden gebouwd en er hotels en attracties bijkomen, moet het openbaar vervoer daar naartoe verbeteren. Maar over de beste oplossing loopt al jaren een discussie. Er zijn elf verschillende tramverbindingen bekeken en meerdere onderzoeken gedaan.Uit het laatste onderzoek blijkt dat het mogelijk is om tramlijn 16 door te trekken over de Westduinweg naar Scheveningen Haven. Wel zijn hiervoor ingrijpende maatregelen nodig op de kruispunten op de Statenlaan en de Kranenburgweg. Het tankstation op de Statenlaan moet verdwijnen en het is nodig om verkeerslichten op de kruisingen aan te leggen.'Ik geloof er niets van dat verkeerslichten zullen helpen', reageert Richard de Mos van Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad. 'Kom maar eens kijken hier op een drukke stranddag. Het staat hier helemaal vol en daar gaat een verkeerslicht niets aan veranderen. En een tram zal ervoor zorgen dat het alleen maar drukker wordt op de Westduinweg.' De Mos is een petitie gestart 'Nee tegen het Westduinweg tramtracé' en houdt op 28 juni een protestmars.Ook Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP is faliekant tegen de tramverbinding. 'Een tramlijn over de Westduinweg is onacceptabel,' zegt Grinwis. 'De Westduinweg is al zo zwaar belast en de verkeersveiligheid laat er al zo te wensen over, daar moet je helemaal geen tram willen.'De Westduinweg is volgens reizigersorganisatie Rover juist wel een goede keuze. 'Het is als de beste variant naar voren gekomen,' zegt Arnold van der Heijden, voorzitter van de afdeling Den Haag van Rover. 'Het is bij deze variant mogelijk om tram 16 die nu op de Statenlaan eindigt door te trekken naar de haven.'Van der Heijden verwacht niet dat de verkeersdrukte op de Westduinweg zal toenemen. 'Het is juist de bedoeling dat mensen de auto laten staan en met de tram naar de haven gaan. De tram komt er dus niet bij, maar moet zorgen voor minder autoverkeer.'Wethouder De Bruijn heeft nog geen definitieve beslissing genomen. Eerst komt er weer een nieuw onderzoek, naar de verkeersafwikkeling op de route Westduinweg en Duinstraat. Daarbij wordt ook gekeken naar kruispunten in de omgeving. De nieuwe studie moet voor het einde van dit jaar klaar zijn.