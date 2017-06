Wil je rust in je hoofd? Ga mediteren met een alpaca

Mindfulness met alpaca's - Foto Pascal van der Straten

SASSENHEIM - Van mindfulness heb je misschien wel eens gehoord, maar mindfulness met alpaca's is nieuw in Nederland. Woensdag wordt de eerste mindfulwandeling met alpaca's in Sassenheim gehouden door trainer Pascal van der Straten.

Mindfulness met alpaca's - (Foto: Pascal van der Straten)

Van der Straten heeft al één oefensessie gehouden. 'Daarbij merkten de deelnemers dat de alpaca's eerst op afstand bleven doordat ze nog te veel onrust uitstraalden. Na een aantal mediatieoefeningen hadden de mensen een veel openere houding en kwamen de dieren dichterbij en uiteindelijk gingen ze ook tussen ons liggen.'



Enthousiast vertelt hij verder, 'we konden ze ook knuffelen waardoor het gelukshormoon oxytocine vrijkwam'. Van der Straten wil wekelijks op woensdag



Dit artikel is tot stand gekomen na een tip via Facebook Live. Heb jij ook een onderwerp waar Omroep West volgens jou aandacht aan moet besteden? Praat elke vrijdagochtend om 08.45 uur mee tijdens de redactievergadering live op Facebook. Meer info op Mindfulness laat zich het beste vertalen als opmerkzaamheid. Daarbij gaat het om opmerkzaam zijn in het hier en nu en dit kan bereikt worden door meditatie en andere aandachtsoefeningen. Van der Straten, die een praktijk in mindfulness heeft, kiest voor alpaca's 'omdat het heel sensitieve dieren zijn. Ze voelen je heel goed aan en zijn heel nieuwsgierig'.