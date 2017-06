West Wekker: Sportcampus Zuiderpark opent en je kan wandelen met alpaca's

REGIO - Goedemorgen! De werkweek is alweer doormidden en om je makkelijk te laten opstarten, hebben wij het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Vandaag gaat de nieuwe Sportcampus Zuiderpark open en is er een indrukwekkende foto-expositie in het Haagse stadhuis.

Vandaag is het eindelijk zover. De Sportcampus Zuiderpark opent officieel de deuren. De nieuwe accomodatie heeft onder meer een grote turn- en beachvolleybalhal. Omroep West vroeg jou een leuke bijnaam te verzinnen voor de sporthal. Die wordt vandaag bekendgemaakt. Houd alle Omroep West-kanalen goed in de gaten voor meer nieuws over de opening.De dode man die vrijdag in de zee werd gevonden bij Noordwijk is waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldde de politie gisteren. De politie tast nog in het duister over de identiteit van de man en wil die graag te weten komen.Van mindfulness heb je misschien wel eens gehoord, maar mindfulness met alpaca's is nieuw in Nederland. Wandelen en mediteren met deze dieren moet er voor zorgen dat je rustig in je hoofd wordt. Vandaag wordt de eerste mindfulwandeling met alpaca's in Sassenheim gehouden door coach Pascal van der Straten.Twee weken geleden had de rechter meer tijd nodig om tot een uitspraak te komen. Vandaag horen de ouders van Tristan van der Vlis of hen nalatigheid verweten wordt. Een groep slachtoffers heeft de ouders van Tristan en hun verzekeringsmaatschappijen medeaansprakelijk gesteld voor de dodelijke schietpartij in een winkelcentrum in Alphen aan den Rijn in 2011.Oud-nieuwslezeres Sacha de Boer reisde eind vorig jaar naar Tanzania om foto's te maken over het leven van kinderen met albinisme. Ze is nog steeds onder de indruk. Vanaf vandaag is haar rondreizende expositie te zien in het atrium van het Haagse stadhuis.Dankzij een hogedrukgebied dat via ons land naar het noorden van Duitsland zal trekken, hebben we in ieder geval tot morgenavond droog weer. Vanmiddag zijn er ook al flinke perioden met zon. Het kwik stijgt tot 24 à 25 graden.