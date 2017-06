Fietsster (56) uit Delfgauw zwaargewond bij botsing in Rijswijk

Foto: Regio15

RIJSWIJK - Een 56-jarige vrouw uit Delfgauw is dinsdagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Zuiderweg in Rijswijk. Ze botste met haar fiets op een auto.

De fietsster heeft een flinke klap gemaakt, de auto waar ze op botste is beschadigd. De vrouw is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.



De Zuiderweg was enige tijd afgesloten voor verkeer. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.