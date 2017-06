Eerste vaatje haring is geveild, koper is dolblij: 'Dit is de kroon op ons werk'

DEN HAAG - De veiling van het eerste vaatje nieuwe haring op de Scheveningse visafslag heeft dinsdagmiddag een bedrag van 65.000 euro opgebracht. Koper is een groep jonge ondernemers uit Veenendaal met de naam Heeren van de Vis. 'Het is de kroon op ons werk.'

De opbrengst valt flink lager uit dan vorig jaar toen PLUS-supermarkten maar liefst 90.000 euro neertelde voor het eerste vaatje Hollandse Nieuwe. 'Het is een gevoelsmatige kwestie. Er zat geen rek meer in de veiling, dan komt er spannende muziek en is het afgelopen', zegt veilingmeester Dries van den Berg. De Heeren van de Vis is al dertig jaar bezig het eerste vaatje te bemachtigen. 'Het was vaak net even te gek voor hun om een vaatje mee naar huis te nemen. Wij vonden dat de timing goed was en dat zij het maar moesten zijn.'Tot groot genoegen van de Veenendaalse ondernemers. 'We hebben er al generaties lang op geboden. Het voelt echt heel leuk. Hier hebben we jaren voor gespaard. Dat we hem nu hebben bemachtigd, is de kroon op ons werk', zegt Nico.Met de opbrengst ziet de stichting Make-A-Wish wel de lang gekoesterde wens in vervulling gaan van een Wish-on-Wheels'. Dat is een speciale bus die is uitgerust met allerlei materialen die zintuigen activeren. De bus is bedoeld om de wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte te vervullen.Wie benieuwd is naar het eerste vaatje haring, moet woensdag naar de markt in Putten. De kopers staan daar met hun kraam. 'Dan kunnen mensen hem komen proeven en kopen.'De start van het haringseizoen wordt zaterdag uitbundig gevierd op Vlaggetjesdag