Strandpolitie is hip en cool, maar hard nodig in de zomermaanden

DEN HAAG - Eigenlijk ga je er als strandbezoeker van uit dat er altijd wel politie in de buurt is. Dat klopt vaak ook wel, want daarvoor is de strandpolitie in het leven geroepen. Uiteraard zijn ze er niet het hele jaar, maar alleen tijdens de zomermaanden. En maandag zijn ze officieel begonnen.

Ze hebben mooie spullen en een outfit die net even anders is dan die van de agenten op straat. En ze werken op het strand, in de duinen of op de boulevard. Niet echt een straf zou je denken en binnen de politie is het ook een geliefde plek.'Het publiek komt met plezier naar de kust. Dat maakt het wat aantrekkelijker. Het publiek is wat vriendelijker', vertelt Willem van Rijn, coördinator van de strandpolitie.Toch is het niet alleen maar zonneschijn voor de strandpolitie. De agenten moeten bijvoorbeeld ook in actie komen als er mensen in nood zijn of als de openbare orde verstoord wordt door bijvoorbeeld overmatig alcohol - of drugsgebruik.