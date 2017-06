Bunkermuseum nog steeds op zoek naar nieuwe locatie

DEN HAAG - Al maanden is de ploeg van het bunkermuseum op zoek naar een nieuwe locatie voor het museum dat voorheen in een bunker aan de Scheveningse boulevard lag. De vrijwilligers hebben alleen nog steeds niks gevonden. Zelfs het stadsbestuur van Den Haag zocht de afgelopen jaren tevergeefs mee naar alternatieve locaties, maar geen enkele bunker in de omgeving bleek geschikt.

Als de bunker wel geschikt werd bevonden, mochten ze er niet zitten vanwege regels. Bijna hadden de vrijwilligers alle hoop opgegeven, totdat hun oog viel op een voormalige munitiebunker in het Westduinpark . Vier keer zo groot als de huidige bunker, waarin het museum veel meer publiek en scholen kan ontvangen en meer van zijn collectie kan laten zien.De gemeente gaf begin dit jaar groen licht, waarna de Stichting Bunkermuseum Den Haag meteen alle vergunningsprocedures in gang zette. De verwachting was dat alles rond de zomer rond zou zijn, maar ook nu bleek het geen haalbare kaart. Zowel de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming als de Stichting Duinbehoud maken bezwaar tegen de omgevingsvergunning.In Den Haag zien ze geen mogelijkheden meer, maar in Westland ligt nog een kansje, zegt Ruud Overvliet van de Bunkerploeg. Maar ook die kans schatten ze niet groot in. 'Er is altijd wel een natuurgroep die nadelen ziet,' zegt Ruud Overvliet. Momenteel is de collectie niet te bezichtigen.