Auto over de kop op A4; file richting Den Haag

Archieffoto: John van der Tol

LEIDEN - Op de A4 bij Leiden is dinsdagmiddag een auto over de kop geslagen. Hierdoor stond even na 18.00 uur een file van 9 kilometer richting Den Haag. De vertraging is meer dan een uur.





Bij het ongeluk raakte iemand gewond; deze persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Ook de andere kant op, richting Amsterdam, is het druk. Rond 18.00 uur stond er een file van 10 kilometer tussen Den Haag en Zoeterwoude.









De hoofdrijbaan is dicht tussen Roelofarendsveen en Zoeterwoude-Dorp. Verkeer kan omrijden vanaf knooppunt Burgerveen over de A44, meldt de VerkeersInformatieDienst.