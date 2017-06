Auto slaat over de kop op A4

Foto: AS Media

LEIDEN - Op de A4 bij Leiden is dinsdagmiddag een auto over de kop geslagen. Eén persoon is met zijn verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.











Even na 17.30 onstond er een flinke file richting Den Haag. De vertraging was meer dan een uur. De hoofdrijbaan was dicht tussen Roelofarendsveen en Zoeterwoude-Dorp. Deze werd rond 19.30 uur weer vrijgegeven.