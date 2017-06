Trix zorgt voor geld in het laatje

LEIDEN - De komst van T. rex Trix naar Leiden heeft de stad geen windeieren gelegd. Het skelet in Naturalis heeft de afgelopen negen maanden bijna 300.000 bezoekers naar het museum getrokken.

Dit aantal bezoekers overtrof alle verwachtingen van directeur Edwin van Huis. 'Dat Naturalis extra bezoekers zou gaan trekken met de komst van T. rex Trix stond als een paal boven water', aldus centrummanager Erwin Roodhart, tegen mediapartner Unity.Maar hoe zorg je ervoor dat die bezoekers na het museumbezoek ook de stad Leiden gaan verkennen? Roodhart: 'Om de bezoekers na de tentoonstelling te verleiden om het stadscentrum te ontdekken hebben we een aantal acties en activiteiten ontwikkeld. Zo zijn zogenaamde ‘T. rex treintjes’ ingezet om de bezoekers via een rondrit naar het centrum van Leiden te brengen. Daarnaast zijn er ook ‘T. rex plattegronden van Leiden’ ontworpen, waren er interactieve familieopdrachten en horeca-arrangementen.'De stad profiteerde aantoonbaar van de extra bezoekers. Uit onderzoek blijkt dat bezoekers van de tentoonstelling ‘T. rex in Town’ gemiddeld 6,10 euro extra hebben uitgegeven aan retail, horeca en parkeren ten opzichte van dezelfde periode vóór de tentoonstelling. Dit komt neer op een extra economische injectie voor de stad van ruim 1,7 miljoen euro in de periode van 'T. rex in Town'.Trix leverde ook veel 'gratis publiciteit' op. De komst van Trix heeft niet alleen op korte termijn een positief effect gehad op de stad, maar draagt ook op de lange termijn bij aan het verstevigen van de naamsbekendheid, het imago en de waardering van Leiden. Programmamanager Binnenstad, Jet van Haastrecht, reageert enthousiast: 'Deze samenwerking heeft Leiden echt op de kaart gezet, dit smaakt naar meer.'Maandagavond werd er tijdelijk afscheid genomen van de Tyrannosaurus rex. Het 66 miljoen jaar oude skelet gaat nu op wereldreis naar Salzburg, Barcelona, Parijs en Macau waar ze tentoon wordt gesteld. Halverwege 2019 keert Trix weer terug naar Nederland waar zij in het totaal vernieuwde museum van Naturalis een ereplek krijgt.