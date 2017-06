Stadhuis Leiden op de schop: atrium wordt omsloten tuin

LEIDEN - Het Leidse stadhuis ondergaat binnenkort een flinke verbouwing. Het atrium wordt weer ingericht als een tuin, net zoals het oorspronkelijke ontwerp uit de jaren dertig. De opknapbeurt ligt in handen van architectenbureaus Office Winhov en Studio Linse. Dat maakte de gemeente dinsdag bekend.

Office Winhov en Studio Linse wonnen met hun voorstel van twee andere architectenbureaus. De gemeente wil het stadhuis meer geschikt maken voor flexwerken en de ruimte efficiënter benutten.In het plan 'Hof van Leiden' wordt het atrium ingericht als omsloten tuin, net als in het oorspronkelijke ontwerp van architect C. J. Blaauw. 'Met hun voorstel komt een stukje geschiedenis weer tot leven en werken we tegelijkertijd aan een duurzamer en toekomstbestendig stadhuis', aldus wethouder Marleen Damen.Het voorstel is nog een voorlopig ontwerp. Als alles volgens planning loopt, is het vernieuwde stadhuis in 2020 klaar.