Sacha de Boer showt indrukwekkende foto's

Foto: Sascha de Boer / Atrium Den Haag

DEN HAAG - Ze is nog steeds onder de indruk. Oud-nieuwslezeres Sacha de Boer reisde eind vorig jaar naar Tanzania om foto's te maken over het leven van kinderen met albinisme. Vanaf woensdag is haar rondreizende expositie te zien in het Atrium van het Haagse stadhuis.





Eén van hen, de 10-jarige Sabato, ging voor het eerst naar school. 'Op school stoven de leerlingen allemaal uit elkaar, omdat ze dachten dat er een geest binnenkwam. Ze hadden nog nooit iemand met albinisme gezien. Het is zo'n leuke, vrolijke jongen. Dat gun je zo iemand echt niet.'



Bijgeloof



In Tanzania worden met enige regelmaat albino-kinderen vermoord. 'Het grote trieste probleem is het bijgeloof dat dat albino-ledematen geluk brengen. Het is een geloof dat toverdokters verspreiden. Dit is het gevaar wat boven hun hoofd hangt.'



De zwart-witfoto's en verhalen zijn van 14 tot en met 23 juni te zien in het Atrium in Den Haag.



