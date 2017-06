Bertens en Haase uitgeschakeld in Rosmalen

DEN HAAG - Het tennistoernooi van Rosmalen zit er voor Kiki Bertens na de eerste ronde van het enkelspel al op. De als derde geplaatste Wateringse verloor dinsdag in drie sets van de Duitse Andrea Petkovic: 6-7 (6) 6-2 2-6.

Voor de Nederlandse toernooiorganisatie was dat de tweede tegenvaller op dinsdag, nadat eerder Robin Haase in de eerste ronde van het mannenenkelspel verloor. De Hagenaar was niet opgewassen tegen Daniil Medvedev. De 21-jarige Rus won de partij met 7-6 (5) 3-6 6-3. De nummer 65 van de wereld haalde via de kwalificaties het hoofdschema.Bertens verloor eind mei in de tweede ronde van Roland Garros, waardoor ze op de wereldranglijst naar de 27e plaats zakte. In Rosmalen kon ze geen punten verliezen. Bertens deed vorig jaar niet mee aan het Ricoh Open vanwege een blessure. Petkovic, die de enige vorige ontmoeting met Bertens in 2014 ook had gewonnen, speelt in de tweede ronde tegen de Russische Natalia Vichljantseva.