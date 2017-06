Den Haag krijgt nu ook een strand midden in de stad

Den Haag krijgt een stadsstrand in Laak. | Afbeelding gemeente Den Haag

DEN HAAG - Kilometers strand kent Den Haag al. Maar in Laak komt er toch nog een stukje bij. Niet aan de Noordzee. Maar op een toch wel beetje onverwachte plek: in de Molenwijk. Aan de Trekweg, in de buurt van de Peilstraat, komt een waterpartij, zand om te spelen, plekken om te zitten, een terras boven het water. 'Het wordt plek om elkaar te ontmoeten voor mensen uit de buurt', aldus de Haagse wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA).

Het idee voor het buurtstrand ontstond een tijdje geleden toen Baldewsingh op werkbezoek was in de buurt. 'Daarbij kwamen veel kinderen naar me toe met het verzoek: Kunt u niet iets voor ons betekenen'. Toen hij vroeg wat dat zou kunnen zijn, antwoordden de jongeren dat ze graag een zwembad wilden.



De wethouder: 'Dat was een mooie hartenkreet. Want mensen kunnen niet altijd de wijk uit. Hier in Laak zijn heel veel mensen die in armoede leven. Die schulden hebben, werkloos zijn. Hun kinderen kunnen niet makkelijk naar het zwembad of strand.'



Wijkaanpak



Dus bedacht hij een alternatief voor een zwembad. In nauwe samenspraak met de buurt, werd dat vorm gegeven. ‘Een erg mooi proces.’ Het verzoek kwam ook op een goed moment, want Baldewsingh is op dit moment druk bezig met het uitvoeren van allerlei plannen uit de zogeheten wijkaanpak. Daarbij schenkt de gemeente ook veel aandacht aan de wijken die niet in de traditionele lijstjes staan van zwakke gebieden.



Ongeveer vier ton heeft de wethouder beschikbaar voor het aanleggen van een nieuw strand midden in de stad. Binnenkort wordt begonnen met de aanleg ervan.



