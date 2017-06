Inbraakgolf in Krimpenerwaard: justitie eist tot 5,5 jaar cel

Archieffoto

KRIMPEN AAN DE LEK - Justitie wil dat twee mannen 5,5 jaar de cel ingaan voor een reeks inbraken in de Krimpenerwaard. Het gebied werd sinds januari 2016 geteisterd door een inbraakgolf.

In totaal worden vier verdachten meer dan dertig inbraken verweten, waaronder een tiental in bejaardenwoningen in Krimpen aan de Lek. De twee hoofdverdachten hebben dinsdagmiddag bij de Haagse rechtbank ieder 5,5 jaar gevangenisstraf horen eisen.



'Bejaarden kunnen mij niet zoveel schelen', zou hoofdverdachte Viradj D. (28) uit Rotterdam hebben gezegd tijdens het vooronderzoek. Hij en de andere hoofdverdachte, de woonplaatsloze Mitchell de B. (28), ontkenden de aantijgingen of maakten gebruik van hun zwijgrecht.



'Ik ga jou kankerdood maken'



De daders waren op camerabeelden te zien, vaak met een Opel in de buurt. Deze auto stond op naam van Mitchells toenmalige vriendin Sarina van R. (23) die over de inbraken uit de school klapte tegenover de politie. Ze zou juni vorig jaar door hoofdverdachte Viradj D. vanuit de gevangenis zijn bedreigd vanwege de belastende verklaringen: 'Als ik vrij ben, ga ik jou kankerdood maken, en jouw kind ook!'



De bedreigde vrouw woont nu op een geheim adres. Ze was zelf ook betrokken bij een aantal inbraken. Ze zou eraan hebben meegedaan vanwege schulden, maar kwam niet naar de zitting. Tegen haar eiste de aanklaagster een werkstraf van 200 uur en 4 maanden voorwaardelijke celstraf.



Jaar cel tegen Leidenaar



Ook werd er een jaar cel geëist tegen een medeverdachte (36) uit Leiden die bij enkele inbraken zou zijn geweest. Tegen een 30-jarige Rotterdammer eiste justitie 70 uur werkstraf omdat hij een aantal van de gestolen spullen had gekocht.



De meeste misdrijven vonden begin vorig jaar plaats in Lekkerkerk, Krimpen aan de Lek en Ouderkerk aan den IJssel. De aanklaagster: 'De grote hoeveelheid inbraken die de daders binnen korte tijd hebben gepleegd, is schrikbarend. Soms zaten er slechts minuten tussen de twee inbraken in'.



Sieraden, pasjes en horloges



Zoals in Krimpen aan de Lek waar een stuk of tien bewoners van bejaardentehuis De Dertienhoven op 16 februari 2016 nachtelijk 'bezoek' kregen van daders. Portemonnees met geld en pasjes, sieraden, horloges en een tv werden meegenomen, met een van de bankpasjes werd 1.000 euro gepind.



In Krimpen aan de Lek werd ook ingebroken in de Ontmoetingskerk, Bloemisterij Bij Aafke en een slijterij. In Lekkerkerk kwamen ondermeer snackbar Kees Patat (tot drie keer toe) en een Coop-supermarkt aan de beurt, evenals restaurant De Loet en de voetbalvereniging Lekkerkerk. In Ouderkerk aan den IJssel werd Scoutingclub Ouderkerk aangedaan. Tal van beeldschermen werden gestolen uit bedrijven of instellingen. En er is waarschijnlijk nog meer veel gebeurd. 'Ik heb niet de illusie dat vandaag alle diefstallen zijn besproken die verdachten op hun kerfstokken hebben', verzuchtte de aanklaagster.



Plannen na vrijlating



'Wat zijn uw plannen na uw vrijlating?', vroeg de rechtbankvoorzitter nog vriendelijk aan Viradj. Die haalde zijn schouders op. 'Daar hoef jij je niet druk om te maken.' De hoofdverdachten zitten sinds februari vorig jaar vast. De drie medeverdachten zijn eerder al uit voorarrest losgelaten. De rechter doet over twee weken uitspraak.