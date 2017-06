Scholiere uit Naaldwijk schrijft beste profielwerkstuk van Nederland

NAALDWIJK - Een 9,2. Dat cijfer kreeg Femke van den Berg van haar docent voor haar profielwerkstuk. Een hoog cijfer, maar de echte kroon op het werk van de scholiere van ISW Hoogeland in Naaldwijk werd de titel 'Beste profielwerkstuk van Nederland'.

De prijs wordt elk jaar uitgereikt door de Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW) in NEMO te Amsterdam. Met het werkstuk 'Vrouwen en topmanagement' en als kernvraag 'Wat is op dit moment het aandeel van vrouwen in topfuncties en wat kan er gedaan worden om dit aandeel te vergroten?' wint Van den Berg een studiebeurs van 2.000 euro.Ondanks het hoge cijfer van haar begeleidend docent, had Van den Berg de landelijke overwinning niet zien aankomen. 'Het is een cliché, maar ik had het echt niet verwacht. Ik heb de werkstukken van mijn concurrenten gelezen en die waren allemaal ook heel goed', zegt de 6 vwo-leerlinge tegen Omroep West.De KNAW beoordeelde dit jaar 324 profielwerkstukken van 166 verschillende scholen. De prijzen werden verdeeld onder twaalf vwo-werkstukken die genomineerd waren voor de KNAW Onderwijsprijs. Van de lovende woorden uit het juryrapport kan Van den Berg niet veel herinneren. 'Ik was zo in extase, dat ik niet goed naar het juryrapport heb geluisterd! Ik ga het zo even doorlezen.'