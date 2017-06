Dode man in zee Noordwijk door misdrijf om het leven gekomen

Foto: Gert-Jan Onderwater De politie wil weten wie deze dode man is. (Foto: Politie)

NOORDWIJK - De dode man die vrijdag in de zee werd gevonden bij Noordwijk is waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie dinsdag in Opsporing Verzocht.





De politie weet nog steeds niet wie de man is die bij Langevelderslag uit het water werd gehaald. Het gaat om een stevige man die waarschijnlijk tussen de 25 en 30 jaar oud is. Hij heeft een licht getinte huidskleur, kort en donker kroeshaar en een sikje. De politie wil graag weten wie de man is en zoekt naar getuigen die kunnen vertellen hoe het slachtoffer in het water terecht is gekomen en wat daaraan is voorafgegaan.Kitesurfers zagen vrijdagmiddag het lijk drijven en sloegen alarm.