Mag de schooltas in de vlaggenmast? Eindexamenleerlingen horen uitslag

REGIO - Deze woensdag is een zeer spannende dag voor veel scholieren. Ze krijgen te horen of ze voor hun eindexamen zijn geslaagd of niet. In de ochtend krijgen alle middelbare scholen de normen aangeleverd op basis waarvan ze kunnen uitrekenen of hun eindexamenkandidaten zijn geslaagd, gezakt of een 'her' moeten doen.





De normering bij het nakijken van het vwo-examen Nederlands wordt aangepast. Dat heeft het College voor Toetsen en Examens besloten, weet De Telegraaf. De reden is het



'Uit de analyse van de resultaten is gebleken dat dit examen inderdaad te lang was. De toekenning van de punten is daarom opgehoogd'', laat het college weten. Hoeveel kandidaten er in totaal geslaagd en gezakt zijn, wordt pas later helemaal duidelijk omdat er ook herexamens moeten worden gedaan.



