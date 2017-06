COLUMN: We gaan verbouwen

REGIO - Onze school zit in een fijn gebouw. Het is helemaal gelijkvloers. Als je binnenkomt sta je gelijk in een grote open ruimte. Die wordt voor van alles gebruikt. Overblijven, extra hulp geven, kaartjes verkopen voor de avondvierdaagse. In verkiezingstijd doet de ruimte dienst als stemlokaal.

En eens in de zoveel tijd verandert het in een heus theater, dan wordt er opgetreden op het podium. Ook de wijkbibliotheek staat hier. Als je in de aula mag werken dan word je omringd door honderden boeken en ben je in het goede gezelschap van Pluk van de Petteflet en de Grote Vriendelijke Reus. Het dak loopt samen in een punt en de houten balken eronder maken het echt knus. De lokalen liggen om de aula heen. Het is echt een fijn gebouw.Maar het is ook een heel oud gebouw. En niet oud op zo'n leuke nostalgische manier. Nee, het is oud op zo'n- dringend aan een opknapbeurt toe- manier. In de winter valt de verwarming regelmatig uit. In de zomer drijven we met zijn allen zo'n beetje het lokaal uit. En die prachtige houten balken zijn een geweldige verzamelplek voor dikke lagen stof.Bij de bouw was ook duidelijk geen rekening gehouden met de komst van het digibord. Door de zon-inval is het bord vaak niet goed te zien. Waardoor we eigenlijk altijd als een stel mollen met de gordijnen dicht zitten. Een groot deel van de kasten krijg je niet meer dicht of alleen met heel veel beleid of grof geweld. En ja die rode bakstenen muren waren in de jaren 70 misschien hartstikke hip. Ze kunnen nu al een hele poos echt niet meer.En dus gaan verbouwen. De wens is er al jaren, zeker al zo lang als ik op de school werk, maar nu gaat het toch echt gebeuren. En dat betekent: verhuizen, want zo'n verbouwing duurt makkelijk een half jaar. In de tussentijd gaan wij met de hele school, in een oud noodgebouw een paar straten verderop bivakkeren. En dat is dan weer makkelijker gezegd dan gedaan. Heb je enig idee hoeveel meuk er in een schoolgebouw staat? En alles moet mee, en straks natuurlijk weer terug.Alle verfpotten, kwasten, mappen, schriften, potloden, boeken, decorstukken en kostuums. De Kerst- Sinterklaas- en Paasversiering. De gymmaterialen, en het buitenspeelgoed. De dozen vol met stofjes en bolletjes wol. De computers en de letterdozen. De spelletjes en de oude emmer met klei. De jerrycans voor de werkweek, de sporthesjes, de wattenbolletjes, de prikpennen en de ehbo-dozen. En nog heel veel meer. Alles moet in dozen. Dat zal een indrukwekkende stapel dozen worden. En op de tijdelijke locatie weer uitgepakt. In de vakantie, uiteraard, want als de kinderen komen moet alles weer klaarstaan. En over een half jaar nog een keer. In de kerstvakantie. Maar dan hebben we wel een prachtig nieuw gebouw.