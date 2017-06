Dief verstopt ring 'waar het zonnetje niet schijnt'

De ring kwam uiteindelijk weer tevoorschijn. (Foto: Facebook politie Zuiderpark)

DEN HAAG - Een man die een ring had gestolen bij een Haagse juwelier verstopte die wel heel goed. De man bevond zich nog in de winkel toen de diefstal werd opgemerkt, maar de ring was in eerste instantie nergens te vinden, schrijft de politie Zuiderpark op Facebook.





Dinsdag liet de politie, met toestemming van de man, een röntgenfoto maken. Daarop was te zien dat de ring in de



Op vrije voeten



Hij moet nog voorkomen bij de rechter voor diefstal maar is tot die tijd op vrije voeten. 'Bij zijn vertrek hebben wij de man geen hand meer gegeven. Wij konden onszelf er echt niet toe zetten', schrijft de politie op



Op camerabeelden was te zien dat de man de ring had gepakt en dat hij zijn hand vervolgens diep in zijn broek stak. Ook na goed door de knieën te zijn gegaan en een nachtje in de cel te hebben doorgebracht, kwam de ring niet tevoorschijn.Dinsdag liet de politie, met toestemming van de man, een röntgenfoto maken. Daarop was te zien dat de ring in de endeldarm van de man vast zat. Weer terug in het politiebureau, besloot de dief de ring zelf te verwijderen.Hij moet nog voorkomen bij de rechter voor diefstal maar is tot die tijd op vrije voeten. 'Bij zijn vertrek hebben wij de man geen hand meer gegeven. Wij konden onszelf er echt niet toe zetten', schrijft de politie op Facebook

Door: Redactie Correctie melden