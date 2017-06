Peperduur rijksmonument te koop in hartje Den Haag

Zitkamer (Foto: Funda/NassauHuis Makelaardij)

Zithoek (Foto: Funda/NassauHuis Makelaardij)

Keuken (Foto: Funda/NassauHuis Makelaardij)

Keuken (Foto: Funda/NassauHuis Makelaardij)

Slaapkamer (Foto: Funda/NassauHuis Makelaardij)

Toilet (Foto: Funda/NassauHuis Makelaardij)

Badkamer (Foto: Funda/NassauHuis Makelaardij)

De fameuze brievenbus (Foto: Funda/NassauHuis Makelaardij)

Serre (Foto: Funda/NassauHuis Makelaardij)

(Foto: Funda/NassauHuis Makelaardij)

Het huis is eigendom van Bart Bonarius en zijn broer, en staat in de volksmond bekend als 'het huis met de brievenbus'. Het is sinds de bouw in 1896 in familiehanden gebleven, maar nu verkopen ze het. ‘Het is voor het eerst in de rijke historie van het huis dat het in handen is van twee personen. Zowel ik als mijn broer hebben twee kinderen en om toekomstige problemen met de erfenis te voorkomen, zetten we het nu in de verkoop .’Zoals op de foto's te zien is, is het huis nog in authentieke staat. Bonarius: ‘Het huis is gebouwd en ontworpen door mijn overgrootvader. Bepaalde handgemaakte meubelstukken hebben sindsdien het huis niet verlaten, waardoor je nog steeds de sfeer van 100 jaar geleden hier kan proeven. Het is net een museum.’Op dit moment wordt het huis niet bewoond. ‘Mijn kantoor is beneden gevestigd, maar voor de rest staat het huis leeg’, vertelt Bonarius. ‘Het ziet er nu geweldig uit, maar dat was tien jaar geleden wel anders. Mijn tante was knutseljuf, en vond het daarom handig om alles te verzamelen. Het huis was net een pakhuis: overal lagen oude kranten en luciferdoosjes. Tienduizenden’, vertelt hij geamuseerd.De broers Bonarius hebben het huis daarom tussen 2010 en 2012 in authentieke stijl gerenoveerd. Prachtig, maar nu staat het in de verkoop. ‘Voor de liefhebber’, verzekert Bonarius, want 2,25 miljoen legt niet iedereen zomaar op tafel.