'Nauwelijks kritiek' op film over ganzenoverlast en gans als maaltijd

GOUDA - In Cinema Gouda is dinsdagavond de documentaire 'Vliegend Voedsel' van Henk Dokter vertoond. De film gaat over de overlast van ganzen voor agrariërs en het afschieten van de vogels om de populatie naar beneden te brengen, maar de docu wil ook laten zien dat gans heerlijk is als maaltijd op tafel.

De documentaire werd dinsdagavond vooral bekeken door mensen die beroepsmatig met ganzen te maken hebben zoals jagers en agrariërs. Er is dan ook veel herkenning, zoals over ganzenoverlast die in de film naar voren komt. 'Ze trappen alles plat en eten alles op', zegt een boer in de docu.De documentairemaker brengt in beeld hoe het leven van de gans eruit ziet, hoe het beest smaakt en hoe de jacht werkt. Kritiek op de jacht is er in de film niet. 'We horen ook nauwelijks kritiek', zegt de initiatefnemer van de avond. 'Zelfs leden van de Partij van de Dieren weten dat gans een duurzaam en diervriendelijk product is.'