Meer dan twintig tips over dode man Noordwijk na Opsporing Verzocht

NOORDWIJK - De uitzending van Opsporing Verzocht van dinsdagavond heeft de politie meer dan twintig tips opgeleverd over de man die vrijdag in zee werd gevonden bij Noordwijk. 'De identiteit van de man is mogelijk bekend', laat de politie weten.





De politie houdt er rekening mee dat de man door een



Kitesurfers



De man werd bij Langevelderslag uit het water gehaald. Het gaat om een stevige man met een licht getinte huidskleur, kort en donker kroeshaar en een sikje.



Volgens De Gelderlander zou het gaan om een man uit Druten. De politie bevestigt dit niet.

